10 Jahre Steigerwald-Zentrum – Großes Jubiläumsfest am 15. September

HANDTHAL – Steigerwald-Zentrum feiert 10-jähriges Jubiläum

Am 12. September 2014 öffnete das Steigerwald-Zentrum in Handthal zum ersten Mal seine Türen. Zehn Jahre und über 280.000 Besucherinnen und Besucher später hat sich die Einrichtung als führende Waldpädagogik- und Umweltbildungseinrichtung in Franken etabliert. Das 10-jährige Bestehen wird nun mit einem großen Jubiläumsfest am Sonntag, den 15. September 2024 gefeiert.

Ein buntes Programm für Groß und Klein

Ab 12 Uhr lädt der Trägerverein Steigerwald-Zentrum im Festzelt zu einem „waldlichen Mittagstisch“ ein. Angeboten werden Wildgulasch, Wildbratwürste und eine vegetarische Pilzpfanne. Am Nachmittag gibt es selbstgebackene Kuchen, Torten und Bauernhof-Eis in der Cafeteria.

Für Kinder und Erwachsene gibt es spannende Führungen und Mitmachstationen. Themen wie „NaturART – unterwegs als Naturkünstler“, „Mikroskopieren im Waldlabor“ und „Mit dem Förster auf den Spuren des Klimawandels“ bieten interessante Einblicke in die Natur. Eine Sonderführung auf dem Franziskusweg mit Pfarrer Stefan Mai ist ebenfalls Teil des Programms. Anmeldungen für die Führungen sind per E-Mail an info@steigerwald-zentrum.de möglich.

Vorträge zu aktuellen Waldthemen

Im Gebäude des Zentrums finden informative Vorträge zu Waldthemen statt. Redner wie Dr. Adelheid Wallner von der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), Prof. Dr. Klaus Richter von der Technischen Universität München, und Barbara Ernwein, Leiterin des Forstbetriebes Ebrach, werden ihr Wissen teilen. Die genauen Vortragstermine sind auf der Website des Steigerwald-Zentrums einsehbar.

Mitmachstationen und Märchenerzählungen

Von 13 bis 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Stationen rund um das Zentrum basteln, lernen und lauschen. Kräuterfrau Gerlinde Rößner gibt einen Einblick in die Welt der kostbaren Pflanzen, und der Naturpark Steigerwald macht die Obstwiese erlebbar. Märchenerzählerin Angelika Bönninger wird ihre geheimnisvolle Truhe im Märchenzelt öffnen und die Kinder verzaubern. Zudem wird Kinderschminken angeboten, und verschiedene Bastelstationen laden zum Mitmachen ein.

Die Ausstellungen im Zentrum sind den ganzen Tag über geöffnet. Weitere Informationen zum Jubiläumsfest und den Veranstaltungen sind auf der Website des Steigerwald-Zentrums unter steigerwald-zentrum.de zu finden.