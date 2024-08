15-Jährige fahren unerlaubt mit fremdem Fahrzeug und landen im Graben

SOMMERACH – Am Sonntagvormittag wurde am Waldrand zwischen Gerlachshausen und Volkach ein im Graben stehender Pritschenwagen festgestellt. Trotz fehlender Zulassung konnte der Halter ermittelt werden. Dieser hatte das Fehlen des Fahrzeugs noch gar nicht bemerkt. Weitere Angaben konnte er zum verunfallten Fahrzeug nicht machen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Am späten Sonntagnachmittag erschienen dann zwei 15-Jährige mit ihren Eltern bei der Polizei in Kitzingen und gaben zu, das verunfallte Fahrzeug unbefugt benutzt zu haben. Beide 15-Jährigen gaben an, abwechselnd mit dem Fahrzeug gefahren zu sein, ehe sie von der Fahrbahn abkamen und im Straßengraben liegen geblieben waren. Gegen die beiden Minderjährigen wird nun u.a. wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.