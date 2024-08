184,6 Millionen Euro KfW-Förderung für Schweinfurt und Kitzingen

Im ersten Halbjahr 2024 hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) als Förderbank des Bundes und der Länder insgesamt 910 Projekte in den Landkreisen Schweinfurt und Kitzingen sowie in der Stadt Schweinfurt gefördert. Dabei wurden insgesamt 184,6 Millionen Euro an Fördergeldern ausgezahlt, was 21,6 Millionen Euro mehr sind als im gesamten Vorjahr.

Der größte Teil dieser Fördergelder entfiel auf Zuschüsse und Kredite zur Energieeffizienz und zum energetischen Bauen. Für 844 Vorhaben wurden Zusagen in Höhe von insgesamt 92,9 Millionen Euro gewährt. Darüber hinaus wurden 161 Vorhaben mit 17,4 Millionen Euro im Rahmen des KfW-Programms „Klimafreundlicher Neubau“ gefördert. „Dies spiegelt eine weiterhin hohe Nachfrage nach energetischer Sanierung und energetischem Neubau wider, was als entscheidender Hebel zur Erreichung der Klimaneutralität des Landes und zur Senkung der Energiekosten angesehen wird“, betont Hümpfer, Bundestagsabgeordneter der SPD für Schweinfurt und Kitzingen.

Das KfW-Wohneigentumsprogramm unterstützte den Kauf oder Bau von 136 selbstgenutzten Eigenheimen oder Eigentumswohnungen in der Region mit 14,4 Millionen Euro.

Des Weiteren wurden 1,7 Millionen Euro für den Bau von Ladesäulen für E-Mobilität in 203 Fällen gewährt. „Die Förderung von Ladesäulen ist wichtig, um die notwendige Ladeinfrastruktur für Elektroautos in unserer Region zu schaffen“, so Hümpfer.

Die Energieversorger in Schweinfurt und Kitzingen erhielten 26,2 Millionen Euro als Soforthilfe und Preisbremse für Gas und Wasser, einschließlich der übernommenen Abschlagszahlungen im Dezember 2023.

Unternehmen in der Region erhielten über KfW-Förderungen insgesamt 32,9 Millionen Euro für Unternehmensinvestitionen, wovon 12,6 Millionen Euro für Gründungen vorgesehen waren. „Die Förderung der KfW durch Zuschüsse und Kredite sorgt für Innovationskraft in unserer Region, von der wir alle profitieren“, so Hümpfer