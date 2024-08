2,16 Promille im schlangenlinienfahrenden Renault…

KITZINGEN – Am Sonntagabend wurde der Polizei in Kitzingen ein Renault gemeldet, der in auffälligen Schlangenlinien auf der Bundesstraße 8 unterwegs war.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer verfolgte das Fahrzeug bis zur Konrad-Adenauer-Brücke, wo der Renault zum Stehen kam. Der Zeuge verhinderte daraufhin die Weiterfahrt des Fahrers bis zum Eintreffen der Polizeistreife.

Die Beamten stellten bei der Überprüfung des 58-jährigen Fahrers deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an.

Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.