35-Jähriger leistet Widerstand und wird überwältigt – Zwei Polizisten verletzt

KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART – Eine Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn führte am Mittwochmorgen dazu, dass die Polizei zur Hilfe gerufen wurde. Der 35-jährige Sohn befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und verletzte dabei die Beamten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 09:00 Uhr, als der Sohn in einen Streit mit seiner Mutter geriet, die sich in Sicherheit brachte und die Polizei alarmierte. Die Beamten der Polizei Marktheidenfeld stellten fest, dass der Mann aufgrund seiner psychischen Lage eine unmittelbare Gefahr darstellte und in eine psychiatrische Einrichtung überstellt werden sollte. Der 35-Jährige wehrte sich jedoch heftig gegen die Einweisung. Trotz des Widerstands gelang es den Polizisten, ihn zu überwältigen und in die Einrichtung zu bringen.

Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten verletzt, einer davon schwer. Der schwerverletzte Beamte konnte das Krankenhaus nach einer Behandlung wieder verlassen.