40,8 Millionen Euro KfW-Förderung für die Region Schweinfurt-Kitzingen

Im ersten Halbjahr 2024 förderte die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) als Förderbank des Bundes und der Länder die Stadt Schweinfurt sowie die Landkreise Schweinfurt und Kitzingen mit insgesamt 40,8 Millionen Euro.

„Damit investiert die KfW weiterhin in die Innovationskraft unserer Region sowie in Wohneigentum, Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Dadurch stärkt sie die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger unserer Region“, freut sich Weisgerber über die jüngst veröffentlichten Daten.

Den größten Anteil macht das Segment der privaten Kunden aus, wobei mit 21,5 Millionen Euro die meisten Mittel in den Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien fließen. Im Bereich Wohnen und Leben wurden insgesamt 245 Projekte mit einem Fördervolumen von 8,5 Millionen Euro gefördert. Insbesondere der Zuschuss für den altersgerechten Umbau wurde sehr häufig abgerufen. Im Bereich des Wohneigentums macht sich noch immer das Ende des Baukindergeldes bemerkbar. Auch wenn das Bundesbauministerium bei den Förderkonditionen nachgebessert hat, ist die Zahl von 52 geförderten Wohneinheiten im ersten Halbjahr 2024 nach wie vor sehr gering. Zum Vergleich im ersten Halbjahr 2021 wurden durch das Baukindergeld 185 Antragsteller gefördert. „Mit unserem Baukindergeld, das wir auf Initiative der CSU 2018 eingeführt haben, konnten sich hunderttausende Familien den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen. Bedauerlicherweise hat die Ampel-Regierung dieses Erfolgsprojekt abgeschafft und das Nachfolgeprogramm kann, wie die Zahlen zeigen, nicht an den Erfolg des Baukindergeldes anknüpfen“, erklärt die CSU-Bundestagsabgeordnete. Weiterhin kündigt sie an, dass die Union sich auch in Zukunft für Rahmenbedingungen stark machen werde, dass sich Familien den Traum vom Eigenheim auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten erfüllen können. Dazu gehöre auch die auskömmliche Finanzierung von Investitionsprogrammen.

Unternehmen in Schweinfurt und Kitzingen bekamen im ersten Halbjahr insgesamt 5,9 Millionen Euro KfW-Förderungen für Unternehmensinvestitionen und Gründungen.