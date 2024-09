46-Jähriger Mann vermisst – Wer kann Hinweise geben?

BAD KÖNIGSHOFEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Seit Mittwochvormittag wird ein 46 Jahre alter Mann vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und dringend Hilfe benötigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 46-jährige Maximilian N. wurde heute Morgen zuletzt in der Rentamstraße in Bad Königshofen gesehen. Der Mann wird nun vermisst und man geht davon aus, dass dieser sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Zur aktuellen Stunde suchen Beamte der Polizei Bad Königshofen aktiv nach dem Vermissten und seinem Fahrzeug. Die Suchenden rufen die Bevölkerung auf sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Maximilian N. kann wie folgt beschrieben werden:

180 cm groß

85 kg bei normaler Statur und leichtem Bauchansatz

Dunkelblond / braune Haare und 3-Tage Bart

Blaue Augen

Narbe an der Nase

Der Vermisste könnte mit folgendem Fahrzeug unterwegs sein:

Hersteller: Peugeot

Typ: Kleintransporter

Farbe: Grau

Kennzeichen: KÖN-NE9

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Königshofen unter 09761/906-0 entgegen.