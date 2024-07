600 Euro für die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Leopoldina

SCHWEINFURT – Eine großzügige Spende in Höhe von 600 Euro wurde der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Leopoldina-Krankenhaus übergeben. Der Betrag wurde durch den Erlös der inzwischen etablierten Lichterfahrt „Ein Funke Hoffnung“ Anfang Dezember 2023 in Schweinfurt erzielt, bei der Bratwürste und Getränke verkauft wurden.

Organisiert wurde die erfolgreiche Benefizaktion mit mehr als 60 geschmückten Traktoren von den Landwirten in und um Schweinfurt, allen voran Tobias Göbel und Sven May. „Wir freuen uns sehr, dass wir so die wertvolle Arbeit der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Leopoldina unterstützen können“ so Tobias Göbel.

PD Dr. Wolfgang Briegel, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Stefan Stapf, Vorsitzender des Fördervereins bedankten sich herzlich für die tolle Spende, die in das geplante Fußballplatz-Projekt einfließen wird.