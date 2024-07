62 Km/h zu schnell in Oberthulba

OBERTHULBA – Am Samstagabend, um 20:36 Uhr, führten Beamte der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck eine Geschwindigkeitsüberwachung im Baustellenbereich der A7 im Bereich von Oberthulba durch.

Dabei wurde ein Mazda-Fahrer mit polnischer Zulassung mit 142 km/h in einem auf 80 km/h beschränkten Bereich gemessen. Als Konsequenz für die deutlich überhöhte Geschwindigkeit erwartet den Fahrer in Deutschland eine Geldbuße von 480 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.