7. Jahresforum der KFZ-Innung Unterfranken – Öczan Cosar „rockt“ die Innung

WÜRZBURG – Das 7. Jahresforum der Kfz-Innung Unterfranken am letzten Donnerstag im September in den Mainfrankensälen Veitshöchheim hat mit 602 Besuchern alle Erwartungen übertroffen. Dieser Zusammenhalt der unterfränkischen Mitgliedsbetriebe ermöglichte es, eine hochkarätige Veranstaltung dieser Art zu organisieren.

Den Auftakt machte Erwin Markowsky, ein Profihacker „von den Guten“, der live auf der Bühne demonstrierte, wie einfach Smartphones und Computer ferngesteuert werden können. Sein fesselnder Vortrag über die Welt der Hacker erntete tosenden Applaus und begeisterte das Publikum.

Der zweite Gastredner, René Borbonus, Rhetorik-Trainer und Spezialist für berufliche Kommunikation, zog die Zuhörer mit seiner Mischung aus Fachwissen und Praxisnähe in den Bann. Sein Vortrag, der die Freude an der Kommunikation betonte, hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Abschließend sorgte der Comedian Özcan Cosar für ausgelassene Stimmung. Mit Schlagfertigkeit und Humor brachte er das Publikum zum Lachen und begeisterte mit Geschichten über interkulturelle Begegnungen aus seinem Alltag.

Nach der Veranstaltung nutzten viele Gäste die Gelegenheit, sich bei einem Dessert auszutauschen und ihre Netzwerke innerhalb der Innung zu pflegen. Das 8. Jahresforum ist bereits in Planung und findet am 25. September 2025 erneut in den Mainfrankensälen Veitshöchheim statt.