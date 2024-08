72-Jähriger bei Schweißarbeiten schwer verletzt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstagvormittag kam es in Oberwittbach zu einem Unfall bei Arbeiten an einem landwirtschaftlichen Gerät, wobei ein 72-Jähriger schwer verletzt wurde.

Gegen 11:30 Uhr führte der 72-Jährige Schweißarbeiten am Unterboden seines Ackerschleppers durch. Aus derzeit noch unbekannten Gründen sackte während der Schweißarbeiten der Schlepper nach unten ab und erfasste den Mann am Rücken.

Der 72-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.