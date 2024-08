76-Jährige fährt Schlangenlinien auf Supermarkt-Parkplatz

WILDFLECKEN – LKR. BAD KISSINGEN – Am Dienstagabend geriet eine 76-jährige Autofahrerin aufgrund ihres auffälligen Fahrverhaltens in den Fokus der Aufmerksamkeit. Sie fuhr mit ihrem Pkw zunächst in Schlangenlinien zu einem Einkaufsmarkt. Beim Einfahren in den Parkplatz würgte sie das Fahrzeug mehrfach ab und konnte erst knapp vor einer Absperrung zum Stehen kommen.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Gemeinde handelte schnell und zog unter anderem den Autoschlüssel ab. Als die Polizei eintraf, stellte sich der Grund für das Verhalten der Fahrerin schnell heraus: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 mg/l. Der Führerschein der Frau wurde daraufhin eingezogen, und es wurde eine Blutprobe zur weiteren Untersuchung entnommen.