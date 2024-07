90-Jähriger übersieht Treppe und fährt mit dem PKW hinunter…

RETZBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Am 28.07.2024 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 90-jähriger Autofahrer mit seinem PKW den Parkplatz der Wallfahrtskirche Maria im Grünen Tal in Retzbach.

Dabei übersah er eine Treppe, die sich auf dem Parkplatz befindet, und fuhr diese teilweise hinunter. Er kam mittig auf der Treppe zum Stehen. Glücklicherweise wurde er dabei nicht verletzt. Das Fahrzeug des 90-Jährigen musste durch einen Abschlepper mittels einer Seilwinde geborgen werden. Am PKW entstand geringer Sachschaden am Unterboden in Höhe von ca. 500 Euro.