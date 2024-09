Abschluss STADTRADELN 2024: Rad-Aktionstag mit Preisverleihung am 18. September

Landkreis Schweinfurt – Erfolgreiche Teilnahme am STADTRADELN

Erstmals beteiligte sich der Landkreis Schweinfurt in diesem Jahr an der Kampagne STADTRADELN. Innerhalb von 21 Tagen legten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam über 68.000 Kilometer zurück und sparten damit beeindruckende 11,3 Tonnen CO2 ein.

Preisverleihung am 18. September in der Heide-Schule, Schwebheim

Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche findet am Mittwoch, den 18. September, eine Preisverleihung für die Teilnahme am STADTRADELN statt. Landrat Florian Töpper wird in der Heide-Schule in Schwebheim Preise im Gesamtwert von über 1.000 Euro an die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner überreichen, die bereits persönlich benachrichtigt wurden.

Radaktionstag mit Sicherheitscheck und Codieraktion

Am gleichen Tag, von 12 bis 16 Uhr, lädt das Landratsamt Schweinfurt zu einem Radaktionstag in den Pausenhof der Heide-Schule ein. Das Fachgeschäft Zweirad Seifert wird dort eine kostenlose Sichtprüfung der Fahrräder durchführen, bei der unter anderem die Verkehrssicherheit überprüft und kleinere Mängel, wie niedriger Reifendruck oder fehlende Reflektoren, direkt behoben werden.

Zusätzlich wird die Polizei vor Ort eine Fahrradcodierung anbieten, die als effektiver Diebstahlschutz gilt. Für die Codierung sollten ein Personalausweis und, soweit möglich, ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad mitgebracht werden. Leasing-Fahrräder können nur mit schriftlicher Erlaubnis des Leasinggebers codiert werden.

Anmeldung und weitere Informationen

Interessierte können sich ab sofort für den Rad-Sicherheitscheck unter www.landkreis-schweinfurt.de/radcheck-2024 anmelden. Weitere Informationen zum Radverkehr im Landkreis Schweinfurt sind auf der Homepage des Landratsamtes verfügbar. Bei Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes gerne per E-Mail (ursula.schmidt@lrasw.de) oder telefonisch unter 09721/55-732 zur Verfügung.