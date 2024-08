Abschlussfeier mit acht Ehrungen für einen hervorragenden beruflichen Bildungsabschluss

HASSFURT/SCHWEINFURT – Feierliche Veranstaltung am vergangenen Donnerstagabend in der Haßfurter Stadthalle: mit über 200 Gästen konnten erneut drei Kurse der gemeinsam vom Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt und Haßberg-Kliniken betriebenen Berufsfachschule für Pflege verabschiedet werden.

Insgesamt 47 Examinierte, davon 16 aus der einjährigen Ausbildung zur Kranken-/Altenpflegehilfe und 31 aus der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachkraft, erhielten ihre Zeugnisse aus den Händen von Schulleiter Dirk Niedoba und seinem Team.

Er freute sich ganz besonders, den Staatspreis des Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus für einen hervorragenden beruflichen Bildungsabschluss an acht Absolventinnen und Absolventen überreichen zu können, ebenso wie fünf Ehrenpreise des Zweckverbands für die besten Ausbildungs- und Examensleistungen. Dabei hob er besonders die Leistung von Denis Nöthe hervor, die über die gesamte Ausbildungszeit und im Examen einen Notenschnitt von 1,0 hatte. Aber auch Jasmin Heilmann, Kadire Skendo, Lea Anne Kleinhenz, Karolina Kurjanova, Amelie Rumpel vom Leopoldina-Krankenhaus, Melanie Baumeister vom ASB Seniorenzentrum Volkach und Jule Wagner von den Haßberg-Kliniken durften sich über eine besondere Ehrung freuen.

In seinem Grußwort wies Landrat Wilhelm Schneider darauf hin, dass die Berufsfachschule an den Haßberg-Kliniken bereits 65 Jahre existiert und auch der Zweckverband mit dem Leopoldina-Krankenhaus nunmehr sein 20-jähriges Bestehen feiern kann. Er gratulierte allen frisch Examinierten aufs herzlichste zu ihren erfolgreichen Abschlüssen und freute sich, dass diese nicht nur einen „sinnstiftenden und zugleich anspruchsvollen Beruf gewählt haben“, sondern auch einen Beruf mit Zukunft, der durch den demografischen Wandel weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Auch die weiteren Laudatoren Sorya Lippert (2. Bürgermeisterin der Stadt Schweinfurt), Regina Steenbeek-Schacht (Vorständin der Haßberg-Kliniken), Michael Müller (Pflegedirektor Leopoldina-Krankenhaus), Dominik Greim (Pflegedirektor Haßberg-Kliniken) und Wolfgang Schirmer (Geschäftsführer Geomed Kreisklinik) zeigten sich erfreut über den zahlreichen und durchaus ambitionierten Pflegenachwuchs aus den „eigenen“ Reihen.

Ganze zehn von insgesamt 16 Absolventen der einjährigen Ausbildung zur Kranken- bzw. Altenpflegehilfe werden im September eine dreijährige generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft anschließen und so den jeweiligen Trägern weiter erhalten bleiben. Dies entspricht einer Quote von über 60 Prozent, welche die Bedeutung und Sinnhaftigkeit dieses Angebots unterstreicht, so Schulleiter Dirk Niedoba. Auch viele der frisch examinierten Pflegefachkräfte werden ihren beruflichen Werdegang in den Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen fortsetzen, in denen sie den Hauptteil ihrer praktischen Ausbildung absolviert haben.