ACHTUNG: In Stadt und Landkreis Schweinfurt KEIN Unterricht am 17.01.2024

Stadt und Landkreis Schweinfurt. Aufgrund der aktuellen Warnungen vor Blitzeis und Glätte wird der Unterricht am morgigen Mittwoch, 17.01.2024, in allen staatlichen wie privaten Schulen in Stadt und Landkreis Schweinfurt entfallen. Die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler geht hier vor. Eine Notbetreuung wird eingerichtet.

Da derzeit das zentrale Eltern-Portal „Unterrichtsausfall“ stark überlastet ist, können hier nach aktuellem Stand noch keine Informationen eingesehen werden. Die Schulen werden aktuell informiert, daher bitten wir für weitere Informationen die entsprechenden Kanäle der Schulen zu nutzen. Bitte geben Sie diese Informationen an ebenso betroffene Personen weiter. Vielen Dank!

Quelle: Landratsamt Schweinfurt