ACHTUNG: Lassen Sie bei der Hitze keine Tiere im Auto

EBELSBACH – Am Dienstag, den 30.07.2024 gingen zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr Mutter und Tochter in Haßfurt in der Innenstadt in einem Drogeriemarkt einkaufen und anschließend in einer Eisdiele.

In der Zeit verweilte ihr Hund im Fahrzeug. Zeugen bemerkten dies und verständigten die Polizei. Gegen die 51-Jährige ergeht eine Ordnungswidrigkeit durch das Landratsamt.