ACHTUNG Verkehrsbehinderungen: Lidl Deutschland Tour 2024 ab morgen in Schweinfurt

SCHWEINFURT ist Start der diesjährigen Lidl Deutschland Tour. Am 21. August findet in Schweinfurt der Prolog zum Auftakt von Deutschlands bedeutendsten Profi-Radrennen statt. Am 22. August beginnt dann die 1. Etappe der Lidl Deutschland Tour 2024 auf dem Schweinfurter Marktplatz.

„Wir freuen uns, dass Schweinfurt Gastgeber für dieses hochkarätige Event ist und weltbeste Radsportler sowie Gäste begrüßen darf. Außerdem bietet ein buntes Rahmenprogramm allen Schweinfurtern und den Gästen der Stadt die Gelegenheit, die verschiedenen Facetten des Radsports zu erleben und für Jung und Alt erlebbar zu machen. Feiern Sie mit uns dieses Radsport-Festival. Erleben Sie das bunte Rahmenprogramm und die vielen Mitmach-Angebote auf dem Marktplatz Schweinfurt und im Zielbereich am Fichtelsgarten“, so Oberbürgermeister Sebastian Remelé.

Bei einem sportlichen Event dieser Tragweite und Größenordnung sind jedoch Beeinträchtigungen im Straßenverkehr leider unvermeidlich.

Folgende wichtige Hinweise sind daher unbedingt zu beachten:

Dienstag, 20.August

Ab Dienstag, 20. August gilt ab 16:00 Uhr auf der gesamten Strecke (Rennstrecke und Ausleitungsstrecke Begleitfahrzeuge) Haltverbot!

Ab Dienstag, 20. August, 06:00 Uhr bis Mittwoch, 21. August, 20:00 Uhr erfolgt die Sperrung der Friedhofstraße im Abschnitt zwischen Niederwerrner Straße und Schopperstraße

Mittwoch, 21. August

Bereits ab Mittwoch 05:00 Uhr erfolgt die Vollsperrung des gesamten im Plan gelb markierten Bereichs bis voraussichtlich 20:00 Uhr.

Eine Ein- und Ausfahrt ist an diesem Tag im oben genannten Zeitraum nicht möglich. Dies ist bei der Parkplatzwahl unbedingt zu beachten.

Fußläufig ist der abgesperrte Bereich an den gekennzeichneten Querungsstellen zu erreichen.

Donnerstag, 22. August

Am Donnerstag gelten die Sperrungen vom Vortag weiterhin für den Marktplatz und die Brückenstraße bis voraussichtlich 16:30 Uhr sowie für die Bauerngasse, Am Zeughaus, Zehntstraße, Manggasse und Parkplatz Kirchgasse bis 13:00 Uhr. Entlang der Strecke der 1. Etappe wird es lediglich während des Rennens zu kurzen Sperrungen von max. 30 Minuten kommen.

In diesem Zeitraum besteht auch keine Möglichkeit das Parkhaus Museum Georg Schäfer sowie die privaten Parkhäuser in diesem Bereich zu nutzen

Für Rückfragen ist eine Hotline unter der Telefonnummer 09721-51-4300 eingerichtet.

Weiter Informationen unter: www.schweinfurt.de/deutschlandtour

Die Stadt Schweinfurt bittet um Verständnis für diese Einschränkungen und freut sich auf ein spannendes Radsport-Event in Schweinfurt.