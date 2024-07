ACHTUNG: Wartungsarbeiten an der Hahnenhügelbrücke Schweinfurt

SCHWEINFURT – B286, Brücke über den Main in Schweinfurt (Hahnenhügelbrücke): Am Donnerstag, 04.07.2024, und Freitag, 05.07.2024, werden Reinigungsarbeiten an der Übergangskonstruktion am Widerlager Schwebheim durchgeführt. Dabei wird jeweils eine Fahrspur gesperrt, um die gesamte Übergangskonstruktion zu reinigen.

Im vergangenen Jahr wurde der Endquerträger am Widerlager Schwebheim unter Vollsperrung erneuert. Nun muss die darüber befindliche Schleppblechkonstruktion turnusmäßig kontrolliert und gereinigt werden. Für diese Arbeiten wird die Konstruktion Abschnitt für Abschnitt geöffnet, gereinigt und wieder verschlossen. Besonders wichtig ist die Beseitigung der Rückstände des eingedrungenen Tausalzes aus den Wintermonaten.

Da der Bereich der B286 südlich der Hahnenhügelbrücke aktuell ohnehin für den Verkehr voll gesperrt ist, werden die Reinigungsarbeiten bewusst in diese Zeit gelegt. Das geringere Verkehrsaufkommen auf der Hahnenhügelbrücke wird genutzt, um die Arbeiten durchzuführen. Zusätzliche verkehrliche Behinderungen sind daher nicht zu erwarten.

Die Reinigungsarbeiten beginnen an beiden Tagen ab etwa 8:00 Uhr und dauern bis in die Nachmittagsstunden an. Um die Restnutzungsdauer der Schleppblechkonstruktion bis zum Ersatzneubau der Hahnenhügelbrücke zu sichern, ist dieser Prozess künftig mindestens einmal im Jahr durchzuführen.