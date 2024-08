Action und Spaß statt Langeweile

HASSBERGE – Die Sommerferien sind lang und viele Mütter und Väter stehen jedes Jahr vor der gleichen Frage: Wohin mit den Schulkindern während der schulfreien Wochen? Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes Haßberge gibt es Unterstützung durch den Arbeitgeber. Sie nehmen ihre Kinder einfach mit zur Arbeit und dann steht für die Kids jede Menge Spiel und Spaß auf dem Programm.

Die Ferienbetreuung, die von der Gleichstellungsbeauftragten Christine Stühler auch für die Kinder des Personals des Amtsgerichts Haßfurt organisiert wird, kann bereits auf eine lange Tradition zurückblicken und hat sich bestens bewährt. Für Landrat Wilhelm Schneider ist dieser Service ein wertvoller Baustein, um als familienfreundlicher Arbeitgeber an dieser Stelle Unterstützung zu leisten. „Familienfreundlichkeit ist nicht nur für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig, sondern trägt auch zu unserer Attraktivität als Arbeitgeber bei. Um qualifizierte Fachkräfte gewinnen zu können, müssen die Voraussetzungen stimmen, um Familie und Beruf erfolgreich unter einen Hut zu bringen“, so der Landkreischef.

Gleichstellungsbeauftragte Christine Stühler freut sich ebenfalls darüber, dass die Ferienbetreuung so viel positive Resonanz erhält: „Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die ohne unser Angebot Schwierigkeiten hätten, die Zeit der Sommerferien zu überbrücken. Die Eltern sind sehr dankbar dafür, dass ihre Kinder während der Arbeitszeit nicht nur gut aufgehoben sind, sondern auch viel Spaß haben“.

Über zwei Wochen lang werden die insgesamt 25 Mädchen und Buben im Alter von 6 bis 12 Jahren durch Studierende betreut, die an der Sankt-Christophoros-Fachakademie für Sozialpädagogik in Haßfurt ihre Ausbildung zur Erzieherin, bzw. zum Erzieher machen. Michelle Nasarov, Lea Schechtel, Jessica Tran, Vanessa Schellenberger und David Hager ist es wichtig, den Kindern ein abwechslungsreiches Programm zu bieten, das bei allen gut ankommt. So wird nicht nur viel Zeit zum Basteln, Kreativsein und Spielen eingeplant, sondern auch auf ausreichend Bewegung in der Turnhalle, auf Spielplätzen und im Freien geachtet.

Für Kurzweile sorgten unter anderem ein Besuch des historischen Kaufladens in Friesenhausen und der Wissenswerkstatt in Schweinfurt, das Zubereiten von gesunden, fruchtigen Smoothies, ein Erste-Hilfe-Kurs beim Bayer. Roten Kreuz, ein Kino-Event mit Popcorn, ein Tag am Baggersee, die Erkundung der „Höhle am Veitenstein“ mit dem Naturpark-Ranger sowie ein Selbstbehauptungs-Kurs „Stärke zeigen für Kids“.

Einer der Höhepunkte war der Besuch bei Landrat Wilhelm Schneider. Die Mädchen und Buben bedankten sich bei dem Kreischef für die spendierten Eisgutscheine und überreichten ihm einen Blumenstrauß.

Viele weitere Kommunen im Landkreis Haßberge bieten ebenfalls ganztägige Ferienbetreuungen (inklusive warmen Mittagessen) an, so dass die Eltern beruhigt arbeiten gehen können. Nähere Informationen, auch zur Anmeldung, gibt es bei den jeweiligen Städten, Märkten und Gemeinden. Wer für sein Kind eine ganztägige Ferienbetreuung vermisst, sollte sich an die zuständige Stadt- oder Gemeindeverwaltung wenden und den Bedarf anmelden.