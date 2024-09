AOK Schweinfurt begrüßt neue Auszubildende

SCHWEINFURT – Am 1. September beginnen 11 Auszubildende ihre berufliche Laufbahn bei der AOK in Schweinfurt als Sozialversicherungsfachangestellte. „In Bayern dürfen wir insgesamt 288 neue Auszubildende begrüßen und freuen uns, sie auf ihrem Weg begleiten und unterstützen zu können“, erklärt Hetty Jäschke, Bereichsleiterin Personalentwicklung und Rekrutierung bei der AOK Bayern.

Während ihrer Ausbildung erwerben die Azubis umfassendes Fachwissen in allen Bereichen der Kranken- und Pflegeversicherung und durchlaufen nach und nach alle relevanten Abteilungen. „Bereits vom ersten Tag an übernehmen unsere Auszubildenden verantwortungsvolle Aufgaben in der Praxis – selbstverständlich unter Anleitung und gemeinsam mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort“, betont Frank Dünisch, Direktor der AOK in Schweinfurt. Die AOK Bayern garantiert eine fundierte Ausbildung, die sicherstellt, dass die Versicherten weiterhin den gewohnt kompetenten und kundenorientierten Beratungsservice erhalten. Aktuell bildet die AOK Bayern rund 770 junge Menschen zu Sozialversicherungsfachangestellten aus, wobei die Übernahmequote mit 93 Prozent überdurchschnittlich hoch ist.

Zunehmende Digitalisierung

Versicherte und Arbeitgeber haben heute unterschiedliche Ansprüche an die Zugänglichkeit der Beratungs- und Versorgungsangebote der AOK – sei es persönlich oder über digitale Kanäle. Die AOK bietet ihren Versicherten unter anderem die Möglichkeit, Anträge über eine digitale Plattform direkt zu stellen und Formulare gemeinsam mit den AOK-Experten auszufüllen. „Unsere Arbeitswelt wird immer digitaler, und das berücksichtigen wir auch bei der Ausbildung unserer jungen Kolleginnen und Kollegen, sowohl in der täglichen Praxis als auch in der Theorie mit digitalen Unterrichtsbausteinen“, erläutert Frank Heusinger, Aus- und Fortbildungsleiter der AOK in Schweinfurt.

Das Bewerbungsverfahren bei der AOK Bayern läuft ebenfalls teilweise online ab, wobei Bewerberinnen und Bewerber ihre Unterlagen digital einreichen können. Interessierte an einer Karriere bei der AOK Bayern finden Informationen über die Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d) oder über das Duale Studium „Management in der Gesundheitswirtschaft“ (Bachelor of Science) unter www.aok.de/karriere.