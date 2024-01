Aschaffenburg: Exhibitionist zeigt seinen Penis einer 73-Jährigen

KARLSTEIN AM MAIN, OT DETTINGEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagabend ist ein bislang Unbekannter einer 73-Jährigen entgegengetreten und entblößte hierbei sein Geschlechtsteil. Die Polizei ermittelt nun und sucht mögliche Zeugen.

Nach Angaben der 73-Jährigen befand sich diese gegen 18:30 Uhr an der Fußgängerunterführung am Bahnhof, als der Unbekannte sie zunächst kurz in ein Gespräch verwickelte. Im Laufe der Unterhaltung zog der Unbekannte seine Jogginghose herunter, entblößte sein Glied und manipulierte im weiteren Verlauf daran. Als die Frau hierauf nicht reagierte, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Die gesuchte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Kleine und dünne Statur

Etwa 20 Jahre alt

Circa 165 cm groß

Trug einen kurzen Bart um den Mund

Trug eine graue Jogginghose, dunkelblaue Schuhe und eine olive-grüne Daunenjacke mit Fell-Kapuze

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Alzenauer Polizei unter Tel. 06023/944-0 entgegen.