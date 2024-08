Audi fährt extrem knapp an Jugendlichem vorbei – Sturz, Krankenhaus, Unfallflucht – Zeugen gesucht

OBERAURACH – Am Mittwoch, 19:40 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Pedelec die Kreisstraße von Priesendorf nach Dankenfeld. Ca. 1 Kilometer vor Dankenfeld wurde er so knapp überholt, dass er in den angrenzenden Graben stürzte. Zu einer Berührung kam es nicht. Der 17-Jährige begab sich aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus.

Das überholende Fahrzeug soll ein Audi Q3 oder Q5 in weiß mit Haßfurter Kennzeichen sein, bei welchem die hinteren Seitenscheiben getönt sind und schwarze Felgen hat.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.