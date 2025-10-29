1.000 € Geburtstagsspende an die Tafel Schweinfurt e. V.
SCHWEINFURT – Anlässlich seines runden Geburtstags hat Sebastian Walz, ein ehemaliger Spieler des FTS Schweinfurt, anstelle von Geschenken um eine Geldspende für die Tafel Schweinfurt e. V. gebeten. Bei seinem früheren Trainer Ernst Gehling, heute Vorsitzender der Tafel, konnte Walz die stolze Summe von 1.000 € überreichen.
Sebastian Walz begründete seine Geste mit den Worten: „Ich bin dankbar dafür, dass ich gesund und munter bin und dass ich einen Job habe, der mir Freude bereitet. Ich überreiche gerne die Spende anlässlich meines Geburtstags, weil es mir besser geht, als einem Teil unserer Gesellschaft. Deshalb möchte ich auf diesem Weg etwas weitergeben.“
Ernst Gehling bedankte sich im Namen der Tafel und aller Spender. Er hob hervor, dass Spenden wie diese den ehrenamtlichen Helfern Planungssicherheit für die Zukunft geben. Von der Summe werden unter anderem die hohen Energiekosten für die beiden Tafelläden und die Transportkosten für die jährlich mehr als 40.000 gefahrenen Kilometer geschultert.
