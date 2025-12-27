1.200 Euro Schaden an einem Verkehrsschild in Michelau – Gibt es Zeugen?

MICHELAU I. STEIGERWALD, LKR. SCHWEINFURT – Ein Unbekannter hat ein Verkehrszeichen „Wegweiser“ zwischen Michelau im Steigerwald und Hundelshausen verbogen und einen Schaden von etwa 1.500 Euro hinterlassen. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 18. Dezember, und Dienstag, 23. Dezember, 11:00 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.