1.500 Euro für den Eishockey-Nachwuchs: Erfolgreiche Trikotversteigerung bei den Mighty Dogs
SCHWEINFURT – Ein starkes Zeichen für die Nachwuchsförderung: Durch eine Trikotversteigerung zugunsten der „Mighty Dogs Juniors“ konnten insgesamt 1.500 Euro an den ERV Schweinfurt übergeben werden. Die Spende kommt direkt der ehrenamtlichen Arbeit des Eishockey-Nachwuchses zugute.
Sportliche Aktion für einen guten Zweck
Hintergrund der Initiative war die erfolgreiche Saison 2025/26 der ersten Herrenmannschaft, die mit der bayerischen Vizemeisterschaft endete. Georg Pinsack, Spieler der Mighty Dogs und frisch ausgelernter Azubi der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, stellte sein signiertes „Matchworn“-Auswärtstrikot für eine Versteigerung auf Instagram zur Verfügung.
Verdoppelung durch die Sparkasse
Das Höchstgebot von 750 Euro kam von Dominik Kraus. Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge unterstützte die Aktion tatkräftig und verdoppelte den Betrag, sodass eine Gesamtsumme von 1.500 Euro erzielt wurde. Bei der offiziellen Scheckübergabe erhielt Dominik Kraus als Dank für sein Gebot das originale Trikot von Georg Pinsack.
Unterstützung für die Nachwuchsarbeit
Semjon Bär, Nachwuchskoordinator beim ERV Schweinfurt, nahm die Spende entgegen und zeigte sich begeistert: „1.500 Euro für ein Spielertrikot sind sensationell. Der Betrag hilft uns sehr in der ehrenamtlichen Nachwuchsarbeit.“ Thomas Engert, Leiter Kommunikation der Sparkasse, unterstrich zudem die Bedeutung der langjährigen Partnerschaft: „Diese Aktion ist ein weiterer Baustein unseres Engagements für die Vereine in der Region.“
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