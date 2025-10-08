1.770 Euro für die Krebsberatung von Familien
WÜRZBURG – Bei einer privaten Spendenaktion, die während des Würzburger Cross-Hindernislaufs „Rock the Race“ stattfand, kamen 1.770 Euro für die psychoonkologische Sprechstunde „Kleeblatt“ des Uniklinikums Würzburg (UKW) zusammen. Das Projekt, initiiert von Prof. Dr. Imad Maatouk und seinem Team, bietet emotionalen Beistand und Entlastung für Familien, bei denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist.
Private Initiative für das Kleeblatt-Projekt
Die Spendenaktion wurde von den Freundinnen Rebekka Nöth und Johanna Oppmann ins Leben gerufen. Rebekka Nöth, deren Freundin von der Krebserkrankung betroffen ist, nutzte ihre Teilnahme am Cross-Hindernislauf im August, um sich für das als „wertvoll“ empfundene Angebot von Kleeblatt zu engagieren.
Die Aktion funktionierte nach dem Prinzip: Für jede von den beiden Frauen überwundene Barriere beim Lauf konnten Zuschauer und private Kontakte online Geld auf ein eigens eingerichtetes Spendenkonto überweisen.
Spendenübergabe und Bedeutung
Am 7. Oktober 2025 überreichten Rebekka Nöth und Johanna Oppmann die gesammelten 1.770 Euro an Gabriele Nelkenstock vom Verein „Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V.“. Die Vereinsvorsitzende betonte, wie sehr sie sich freue, dass die Familienunterstützung von den Betroffenen so gut angenommen werde.
Prof. Maatouk äußerte sich erfreut über die finanzielle Unterstützung, hob aber hervor, dass das positive Feedback zu ihrer Arbeit sowie die durch die Aktion vorangetriebene „Werbung“ für das Projekt von noch größerem Wert seien.
Die Etablierung des Projekts Kleeblatt wurde 2023 durch eine Starthilfe des Würzburger Vereins „Hilfe im Kampf gegen Krebs“ in Höhe von 20.000 Euro ermöglicht.
Spendenmöglichkeit
Wer die Arbeit des Vereins „Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V.“ unterstützen möchte, kann dies über folgende Bankverbindung tun:
- Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V.
- Castell Bank Würzburg
- IBAN: DE74 7903 0001 0000 0092 45
- Weitere Informationen unter www.kampfgegenkrebs.de
