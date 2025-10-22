Auto IU

1. FC Sand stellt die Weichen

22. Oktober 2025Letztes Update 22. Oktober 2025
Maximilian Zang
Foto: Tamara Klopf / FC Sand
SAND – Der 1. FC Sand hat frühzeitig die sportlichen Weichen für die Saison 2026/2027 gestellt und setzt auf Kontinuität. Das Trainerteam der Bezirksliga-Mannschaft hat bereits vollständig zugesagt, während das Interimsteam der zweiten Herrenmannschaft seine Zusage zunächst bis zum Ende der laufenden Saison gegeben hat.

Bezirksliga-Mannschaft

  • Cheftrainer Maximilian Zang
  • Co-Trainer Tobias Götz
  • Torwarttrainer Stefan Klemm

Dieses Trio, das seit der Verpflichtung von Stefan Klemm im Sommer 2025 zusammenarbeitet, wird seine Tätigkeit auch in der kommenden Spielzeit fortführen. Der Verein würdigt damit die klare sportliche Linie und die schrittweise Weiterentwicklung der Mannschaft in den vergangenen Monaten.

Zweite Mannschaft (Kreisklasse)

Nach dem Trainerwechsel im September dieses Jahres übernehmen Jonas Rippstein und Steffen Bayer weiterhin die Verantwortung für die Kreisklassenmannschaft. Nach positiven Gesprächen wurde die Zusammenarbeit zunächst bis zum Saisonende verlängert.

Mit diesen Entscheidungen gewährleistet der FC Sand Planungssicherheit und setzt ein deutliches Zeichen für Beständigkeit und Vertrauen, um die sportliche Weiterentwicklung der jungen Spieler konsequent voranzutreiben. Die Gespräche mit den Spielern für die Saison 2026/27 sind ebenfalls weit fortgeschritten.

