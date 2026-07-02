1. FC Schweinfurt 05 holt Eigengewächs Nicolas Pfarr zurück in die Defensive

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SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 verstärkt seine Abwehr mit einem bekannten Gesicht: Nicolas Pfarr kehrt zum Regionalligisten zurück und läuft künftig wieder für die Schnüdel auf. Der 26-jährige Verteidiger stammt aus dem eigenen Nachwuchs und absolvierte bereits 58 Regionalliga-Spiele für den Verein.

Nach seinem Abschied im Jahr 2023, als der Klub zeitweise auf Amateurfußball umstellte, zog sich Pfarr aus dem höherklassigen Fußball zurück und spielte zuletzt für den FC Hopferstadt in der Kreisliga. Parallel konzentrierte er sich auf seine berufliche Laufbahn im Finanz- und Immobilienbereich und gründete gemeinsam mit einem Freund eine Immobiliengesellschaft.

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Nun folgt die Rückkehr in den Regionalligafußball. Pfarr selbst beschreibt den Wechsel als „Zurückkommen nach Hause“ und betont, dass die Verbindung zum Verein nie abgerissen sei. Der Verteidiger geht damit in seine insgesamt zehnte Saison beim 1. FC Schweinfurt 05 und verbindet große persönliche wie sportliche Verbundenheit mit dem Klub.

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Auch sportlich zeigt sich der Spieler ambitioniert. Er wolle seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten und an frühere Leistungen anknüpfen.

Trainer Jan Gernlein begrüßt die Rückkehr ausdrücklich. Pfarr sei ein Spieler, der immer mit voller Intensität arbeite und keine Zweifel an seiner Einsatzbereitschaft lasse. Gerade diese Einstellung habe den Verein überzeugt, ihn erneut zu verpflichten.

Kaderplaner Jürgen Hein sieht in Pfarr ein wichtiges Puzzlestück für die Defensive. Als Eigengewächs bringe er nicht nur Erfahrung aus der Regionalliga mit, sondern auch die nötige Zweikampfstärke und Stabilität für die Abwehrreihe.