1. FC Schweinfurt 05 leiht Ekin Çelebi von Rot-Weiss Essen aus
SCHWEINFURT – Kurz vor Transferschluss hat der 1. FC Schweinfurt 05 seine linke Außenbahn verstärkt. Ekin Çelebi wechselt auf Leihbasis vom Drittligisten Rot-Weiss Essen an den Main und hat bereits heute das erste Training absolviert. Der 25-Jährige soll mit seinen Stärken hervorragend in das Spielsystem der Schnüdel passen.
Der in Nürnberg geborene Çelebi durchlief die Nachwuchsabteilung des 1. FC Nürnberg und trifft in Schweinfurt nun auf zahlreiche ehemalige Mitspieler. Die Gespräche über den Wechsel wurden am sogenannten „Deadline Day“ erfolgreich abgeschlossen.
Geschäftsführer Markus Wolf erklärte: „Wir haben Ekin bereits seit seiner Zeit beim Club auf dem Schirm und freuen uns sehr, dass der Wechsel noch realisiert werden konnte.“ Auch Çelebi selbst blickt optimistisch auf seine neue Herausforderung: „Ich habe richtig Lust, mit der Mannschaft anzugreifen und meinen Teil beizutragen.“
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!