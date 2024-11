1. FC Schweinfurt 05: Schnüdelmädels halten Anschluss an die Spitze der Bayernliga

SCHWEINFURT/DINGOLFING – Nach ihrem beeindruckenden Kantersieg gegen den SV Weinberg reisten die hoch motivierten Fußballerinnen aus der Kugellagerstadt Schweinfurt nach Dingolfing, um gegen den SV Frauenbiburg anzutreten.

Doch die erste Halbzeit verlief anders als geplant. Der Spielaufbau wirkte zerfahren, zahlreiche individuelle Fehler und unpräzise Zuspiele, besonders im letzten Drittel, führten dazu, dass die Schweinfurterinnen kaum Torchancen kreieren konnten. Lediglich Jule Keßler schaffte es mit einem gefährlichen Schuss, doch die starke Torhüterin Johanna Maier parierte sicher. Im Gegenzug gelang es den Gastgeberinnen immer wieder, gefährliche Konter in Richtung des Schweinfurter Tors, das von Lucie Emmerth gehütet wurde, zu setzen.

Nach der Pause besannen sich die Gäste auf ihre Stärken und fanden besser ins Spiel, was in einer erhöhten Anzahl von Pässen und Tormöglichkeiten resultierte. Dennoch blieben die Konter der Frauenbiburgerinnen eine ständige Bedrohung. In der 62. Minute gelang schließlich die erlösende Führung für Schweinfurt: Fabienne Göthel setzte sich stark am linken Flügel durch und brachte eine Hereingabe in den Strafraum, die Mona Salzmann mit einer Direktabnahme unhaltbar zum 0:1 verwandelte. Die Erleichterung war allen deutlich anzumerken, und mit neuem Schwung starteten die Schnüdelinnen weitere Angriffe.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 81. Minute: Spielführerin Lina Schusser verwandelte einen präzisen Pass von Marie Maier zum 0:2. Dieser Treffer besiegelte den Auswärtssieg und brachte die Schweinfurterinnen dem Ziel näher, den 5. Tabellenplatz zu sichern.

Nächste Herausforderungen stehen mit dem Heimspiel gegen Regensburg und dem Nachholspiel gegen den FC Forstern an, beide Spiele müssen gewonnen werden, um den Anschluss in der Tabelle zu halten.



