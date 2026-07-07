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1. FC Schweinfurt 05 startet Dauerkartenverkauf für die Saison 2026/27

7. Juli 2026Letztes Update 7. Juli 2026
1. FC Schweinfurt 05 startet Dauerkartenverkauf für die Saison 2026/27
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Ab Mittwoch, den 8. Juli 2026, beginnt beim 1. FC Schweinfurt 05 der offizielle Dauerkartenverkauf für die kommende Regionalliga-Saison. Der Verein belohnt seine treuen Fans mit einem zusätzlichen Heimspiel, ohne dabei die Preise anzupassen.

18 Heimspiele zum kalkulierten Preis

Nachdem feststeht, dass die Regionalliga Bayern mit 19 Mannschaften in die neue Spielzeit startet, kann der FC 05 seinen Fans insgesamt 18 Heimspiele garantieren. Trotz dieses zusätzlichen Spiels bleiben die ursprünglich kalkulierten Ticketpreise unverändert. Dies bedeutet für Käufer faktisch einen Vorteil von mehr als vier Gratish-Heimspielen.

Wichtige Termine für Dauerkarteninhaber

Preisgruppen und neue Stehplätze

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Der Verein hält an den bewährten Kategorien (Vollzahler, Ermäßigte, Kinder bis 13 Jahre) fest; Kinder bis fünf Jahre haben weiterhin freien Eintritt. Ein Nachweis für Ermäßigungsberechtigte (u. a. Mitglieder, Studierende, Rentner, Empfänger von Bürgergeld) ist am Spieltag unaufgefordert mitzuführen.

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Verkaufsstellen

Dauerkarten sind ab dem 8. Juli über folgende Kanäle erhältlich:

  • Online-Ticketshop: Rund um die Uhr verfügbar.

  • Ticket-Hotline: 0761 / 888 49 999 (Montag bis Samstag, 08:00 bis 20:00 Uhr).

  • Fanshop des FC 05: Dienstag und Donnerstag von 11:00 bis 17:00 Uhr.

Attraktive Dauerkarten-Fanpakete

Zum Verkaufsstart bietet der Verein spezielle Pakete an, die die Dauerkarte mit dem neuen, handsignierten Heimtrikot im „Kugellager-Design“ kombinieren. Diese Pakete sind für den Tribünen-, Stehplatz- sowie VIP-Bereich erhältlich. Benjamin Liebald, Vorstand für Finanzen und Konzepte, betont: „Das neue Trikot steht für die Identität unseres Vereins – in Verbindung mit der Dauerkarte ein attraktives Gesamtpaket für unsere Anhänger.“


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