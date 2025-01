1. FC Schweinfurt 05 U19 gegen Erzgebirge Aue U19 – Start in der DFB-Nachwuchsliga in Sachs-Stadion

SCHWEINFURT – Am Sonntag, den 2. Februar, schreibt die U19 des 1. FC Schweinfurt 05 ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte. Nach einer beeindruckenden Hinrunde und dem verdienten Aufstieg startet das Team in die DFB-Nachwuchsliga, die höchste deutsche Jugendspielklasse.

Um 13 Uhr trifft die Mannschaft auf den erfahrenen Gegner ERZGEBIRGE AUE – gespielt wird, vorbehaltlich der Platzbedingungen, im Sachs-Stadion.

Der Erfolg der Schnüdel basiert auf einer herausragenden Teamleistung: einer stabilen Defensive und der stärksten Offensive der Liga. Diese Qualitäten will das Team auch in der neuen Liga unter Beweis stellen. Direkt zum Auftakt steht jedoch eine anspruchsvolle Herausforderung bevor. Die Gäste aus Sachsen verfügen über Erfahrung in der DFB-Nachwuchsliga und beendeten die Hinrunde in ihrer Achtergruppe auf Platz fünf.

Das Debüt der Schweinfurter wird mit Spannung erwartet. Kann der Aufsteiger gegen den favorisierten Gegner ein Ausrufezeichen setzen? Ein Auftaktsieg wäre ein grandioser Start in die neue Spielklasse. Die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende und umkämpfte Partie freuen.

Der 1. FC Schweinfurt 05 setzt auf die Unterstützung seiner Fans, um die Mannschaft bei diesem besonderen Spiel zu motivieren. Ein volles Sachs-Stadion könnte den jungen Spielern den Rückenwind geben, um auch in der neuen Liga ein starkes Zeichen zu setzen.