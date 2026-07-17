1. FC Schweinfurt 05 verpflichtet Innenverteidiger Pietro Besso

SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 hat seine Defensive mit Pietro Besso verstärkt. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger wechselt zu den Schnüdeln und bringt Erfahrungen aus der Regionalliga Südwest sowie der Hessenliga mit.

Der 1,98 Meter große Abwehrspieler wurde bei den Kickers Offenbach ausgebildet und sammelte anschließend beim FC Gießen erste Erfahrungen im Herrenbereich. Zur Saison 2024/25 schloss er sich der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz an, für die er sowohl in der Regionalliga Südwest als auch in der Hessenliga zum Einsatz kam.

Cheftrainer Jan Gernlein sieht in Besso eine wichtige Verstärkung für die Defensive. Der Innenverteidiger bringe bereits Regionalliga-Erfahrung mit und überzeuge durch seine Physis, seine Qualität am Ball sowie seine ambitionierte Einstellung.

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Auch Kaderplaner Jürgen Hein betont, dass Bessos Körpergröße, sein Zweikampfverhalten und seine Erfahrung dabei helfen sollen, die Abwehr weiter zu stabilisieren.

Pietro Besso freut sich auf seine neue Aufgabe. Vom ersten Gespräch an habe er großes Vertrauen seitens des Vereins gespürt. Dieses wolle er mit starken Leistungen zurückzahlen und seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten. Zudem freue er sich auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und die Spiele vor den Schweinfurter Fans.