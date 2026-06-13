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1. FC Schweinfurt 05 verpflichtet Talent Johannes Theinhardt für die Defensive

13. Juni 2026Letztes Update 13. Juni 2026
1. FC Schweinfurt 05 verpflichtet Talent Johannes Theinhardt für die Defensive
Foto: Dominik Groß, 1. FC Schweinfurt 1905
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SCHWEINFURT – Der Regionalligist 1. FC Schweinfurt 1905 verstärkt seine Abwehrreihe für die kommende Spielzeit. Vom Nachwuchs des 1. FC Nürnberg wechselt der 18-jährige Innenverteidiger Johannes Theinhardt zu den „Schnüdeln“.

Entwicklung des Neuzugangs

Theinhardt stammt ursprünglich aus der Jugend der DJK Don Bosco Bamberg und wechselte bereits im Alter von zwölf Jahren in das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg. Dort durchlief er sämtliche Juniorenstationen und etablierte sich in den letzten beiden Spielzeiten als Stammspieler in der U19-Bundesliga (bzw. U19-DFB-Nachwuchsliga).

Einschätzung der sportlichen Leitung

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FC-Trainer Jan Gernlein zeigt sich erfreut über den Transfer: „Wir bekommen einen groß gewachsenen Innenverteidiger, der viel aus den Jugendjahren beim FCN ziehen kann. Nun folgt der Schritt in den Herrenbereich, der gerade auf seiner Position groß ist, da er viel Körperlichkeit erfordert. Wir werden ihn hier unterstützen, den Weg zu gehen, weil wir sehr viel Potential in ihm sehen.“

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Auch Kaderplaner Jürgen Hein betont das Potenzial des ehrgeizigen Spielers: „Er profitierte von einer hervorragenden Ausbildung beim Club. Wir trauen ihm zu, hier in Schweinfurt den nächsten großen Schritt in seiner Entwicklung zu machen.“

Motivation des Spielers

Der gebürtige Oberfranke blickt gespannt auf die neue Herausforderung bei den Schnüdeln: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an positiv. Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft und das Umfeld kennenzulernen, und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen.“


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