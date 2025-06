1. FC Schweinfurt 1905: Dauerkartenverkauf zur Rückkehr in den Profifußball gestartet

SCHWEINFURT – Nach über 20 Jahren ist es endlich wieder so weit: Der 1. FC Schweinfurt 1905 kehrt in den Profifußball zurück! Die Schnüdel starten voller Leidenschaft und Vorfreude in ihre erste Saison in der 3. Liga – und die gesamte Region sowie die Stadt Schweinfurt fiebern mit.

Ab sofort läuft der Dauerkartenverkauf für die neue Saison. Zunächst sind Stehplatz-Dauerkarten erhältlich, die den Fans nicht nur ihren festen Platz im Sachs-Stadion für alle Heimspiele sichern, sondern auch viele weitere Vorteile bieten: Eine Dauerkarte bedeutet, dass mehr als drei Spiele rechnerisch geschenkt sind, zusätzliche Kosten wie Sicherheits- oder Tageskassenzuschläge entfallen, und jeder Dauerkartenbesitzer erhält ein exklusives Vorverkaufsrecht für das DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf sowie für alle weiteren DFB-Pokal-Partien.

Auf die Fans warten packende Duelle: Neben Traditionsvereinen wie Osnabrück, Essen, Rostock oder Aue sorgen vor allem die Bayern-Derbys gegen 1860 München und Ingolstadt für Gänsehautmomente und unvergessliche Fußballabende im Sachs-Stadion.

Der Verkauf der Sitzplatz-Dauerkarten startet in Kürze, sobald der neue Sitzplan der Tribüne final integriert ist. Der Verein bittet hier noch um ein paar Tage Geduld.

Die gesamte Region, die Stadt Schweinfurt und die Schnüdel sind heiß auf diese Saison. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihre Dauerkarte für dieses besondere Fußballjahr!

Dauerkarten gibt es online über die Homepage des Vereins oder direkt unter tickets-fcschweinfurt1905.reservix.de sowie über die Tickethotline unter 0761 / 888 499 99, die täglich von 6 bis 22 Uhr erreichbar ist.