1. FC Schweinfurt 1905 leiht Uche Obiogumu vom 1. FC Nürnberg aus

SCHWEINFURT – Der 1. FC SCHWEINFURT 05 hat einen weiteren wichtigen Schritt in seiner Kaderplanung für die bevorstehende Saison in der 3. Liga gemacht: Uche Obiogumu wird die Schnüdel-Offensive verstärken. Der 21-jährige Angreifer kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg an den Main.

Obiogumu, in Nigeria geboren und seit seinem zweiten Lebensjahr in Nürnberg aufgewachsen, gehörte in der vergangenen Regionalligasaison zu den auffälligsten Spielern. Mit 11 Treffern und 7 Vorlagen avancierte er zum Top-Scorer seines Teams und stellte seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis.

Der Offensivspieler blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr über die Leihe zum FC Schweinfurt und das Projekt 3. Liga. Ich kann es kaum erwarten, hier mein Talent aufzuzeigen und gemeinsam mit dem Team alles für den Verein zu geben!“

Auch Geschäftsführer Markus Wolf zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: „Mit Uche gewinnen wir einen dynamischen, torgefährlichen Spieler, der unser Offensivspiel weiter beleben wird. Wir freuen uns, ihn nun auf seinem Entwicklungsweg begleiten zu dürfen.“

Mit dieser Verpflichtung unterstreicht der FC 05 seine Ambitionen für die kommende Spielzeit – und setzt auf junge, hungrige Talente mit Potenzial.