Auto IU

1. FC Schweinfurt 1905 stellt Cheftrainer Victor Kleinhenz und Co-Trainer Gregor Opfermann frei

18. Februar 2026Letztes Update 18. Februar 2026
Foto: Alexander Grober / 1. FC Schweinfurt 1905
Sparkasse

SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 1905 hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Victor Kleinhenz und dem Co-Trainer Gregor Opfermann getrennt. Die Entscheidung zur Freistellung des Trainerteams fiel nach einer eingehenden Analyse der aktuellen sportlichen Lage und internen Beratungen der Vereinsführung.

Geschäftsführer Markus Wolf hob hervor, dass beide Trainer einen maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft im vergangenen Jahr hatten, und sprach ihnen seinen Dank für den geleisteten Einsatz aus. Victor Kleinhenz verabschiedete sich trotz der momentanen Enttäuschung mit Dankbarkeit für die gemeinsamen Erfolge und die Unterstützung der Fans und wünschte dem Verein für den weiteren Weg alles Gute.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

18. Februar 2026Letztes Update 18. Februar 2026

Mehr

Steinewerfer von Brücke in Veitshöchheim und Autozerkratzer in Eisingen

Steinewerfer von Brücke in Veitshöchheim und Autozerkratzer in Eisingen

18. Februar 2026
Verkehrspolizei stoppt Falschfahrer auf der B8: Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Verkehrspolizei stoppt Falschfahrer auf der B8: Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

18. Februar 2026
Einbrecher, Diebe, Feueralarmauslöser und Beschmierer – Die Polizei Würzburg hatte gut zu tun…

Einbrecher, Diebe, Feueralarmauslöser und Beschmierer – Die Polizei Würzburg hatte gut zu tun…

18. Februar 2026
Auseinandersetzung auf Faschingsfeier: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Marktbreit

Auseinandersetzung auf Faschingsfeier: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Marktbreit

18. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)