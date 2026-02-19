Auto IU

1. FC Schweinfurt 1905 stellt Cheftrainer Victor Kleinhenz und Co-Trainer Gregor Opfermann frei

Foto: Alexander Grober / 1. FC Schweinfurt 1905
SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 1905 hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Victor Kleinhenz und dem Co-Trainer Gregor Opfermann getrennt. Die Entscheidung zur Freistellung des Trainerteams fiel nach einer eingehenden Analyse der aktuellen sportlichen Lage und internen Beratungen der Vereinsführung.

Geschäftsführer Markus Wolf hob hervor, dass beide Trainer einen maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft im vergangenen Jahr hatten, und sprach ihnen seinen Dank für den geleisteten Einsatz aus. Victor Kleinhenz verabschiedete sich trotz der momentanen Enttäuschung mit Dankbarkeit für die gemeinsamen Erfolge und die Unterstützung der Fans und wünschte dem Verein für den weiteren Weg alles Gute.

