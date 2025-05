1. FC Schweinfurt 1905 verlängert Verträge mit Nachwuchstalenten

SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 1905 setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft und verlängert die Verträge mit drei vielversprechenden Talenten aus der eigenen Jugend: Lauris Bausenwein, Nick Doktorczyk und Valentin Schmitt.

Der 19-jährige Flügelspieler Lauris Bausenwein, der in der vergangenen Saison in die erste Mannschaft integriert wurde und in 18 Einsätzen durch seine Schnelligkeit überzeugte, freut sich auf seinen nächsten Schritt in seiner Heimat. Auch der 19-jährige Abwehrspieler Nick Doktorczyk, der bereits in der Regionalliga seine Zweikampfstärke und mutige Spieleröffnung zeigte, ist stolz darauf, weiterhin Teil des Vereins zu sein und blickt optimistisch in die Zukunft. Der 18-jährige Offensivspieler Valentin Schmitt, der nach seiner Ausbildung in Mainz im Mai 2024 zurückkehrte und sein Potenzial in der Regionalliga und der DFB-Nachwuchsliga andeutete, ist froh über die Chance in der 3. Liga und will sich dafür kontinuierlich verbessern.

Geschäftsführer Markus Wolf betont die Bedeutung der Jugendarbeit für den Erfolg des Vereins und sieht in den Vertragsverlängerungen ein tolles Zeichen. Auch Marcel Kühlinger lobt den Einsatz und Fleiß der drei Jungs und hofft, dass sie den schwierigen Schritt in die 3. Liga erfolgreich meistern werden.