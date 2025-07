1. FC Schweinfurt verpflichtet Manuel Wintzheimer – Rückkehr eines Jugendspielers

SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 hat sich prominent verstärkt: Offensivspieler Manuel Wintzheimer kehrt zu seinen Wurzeln zurück und unterschreibt beim Regionalligisten. Der 26-jährige Arnsteiner begann seine fußballerische Laufbahn einst in der Jugend des FC 05, bevor er über die Nachwuchsleistungszentren der SpVgg Greuther Fürth und des FC Bayern München in den Profifußball aufstieg.

Wintzheimers weitere Stationen führten ihn unter anderem zum Hamburger SV, dem VfL Bochum und zuletzt zum 1. FC Nürnberg, bei dem er mehrere Leihen absolvierte. Mit über 150 Einsätzen in der 2. Bundesliga und der 3. Liga bringt er umfassende Erfahrung in den Schweinfurter Kader.

„Mit Manuel bekommen wir nicht nur einen flexiblen, torgefährlichen Offensivmann, sondern auch einen weiteren Spieler aus der Region“, sagt FC-05-Geschäftsführer Markus Wolf. „Er kennt den Verein, die Stadt und unsere Mentalität und passt so perfekt in unsere Planungen.“

Auch Wintzheimer freut sich sichtlich über seine Rückkehr: „Ich habe hier in Schweinfurt bereits als kleiner Junge gespielt. Es fühlt sich richtig an, jetzt zurückzukommen und in Zukunft in meiner Heimat zu spielen. Ich freue mich auf die Aufgabe und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft im Sachs-Stadion aufzulaufen.“