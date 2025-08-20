10.000 Euro beim „PS-Sparen & Gewinnen“ – Glückliche Gewinnerin aus Ebelsbach freut sich über den Hauptpreis
EBELSBACH – Barbara Maier aus Ebelsbach hatte Grund zur Freude: Bei der August-Auslosung des „PS-Sparen & Gewinnen“ hat sie den Hauptpreis von 10.000 Euro gewonnen. Am 19. August wurde der glücklichen Gewinnerin in der Filiale in Ebelsbach ein symbolischer Scheck überreicht. Zur Gratulation waren Kundenberater Stefan Raßmann und Vorstandsmitglied Roberto Nernosi persönlich vor Ort.
Roberto Nernosi betonte bei der Übergabe das besondere Konzept der Lotterie: „Mit dem PS-Sparen verbinden wir cleveres Sparen, die Chance auf attraktive Gewinne und die Unterstützung wichtiger Projekte in unserer Heimat.“ Er fügte hinzu, dass es eine besondere Freude sei, wenn ein so hoher Gewinn an eine treue Kundin gehe.
Das Prinzip der Lotterie ist einfach: Jedes Los kostet 5 Euro im Monat. Davon werden 4 Euro gespart, während 1 Euro an der Lotterie teilnimmt. Von dem Lotterieeinsatz fließen 25 Cent pro Los direkt in regionale, gemeinnützige Projekte. Die Bank gratulierte Frau Maier herzlich zu ihrem Gewinn und dankte allen Teilnehmern, die durch ihre Loskäufe doppelt Gutes bewirken.
