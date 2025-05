10.000 Euro beim „PS-Sparen & Gewinnen“ – Glücklicher Gewinner aus Waigolshausen freut sich über den Hauptpreis

WERNECK, LKR. SCHWEINFURT – Große Freude herrscht in der Sparkassen-Filiale Werneck: Marcus Jonas hat bei der April-Auslosung des „PS-Sparen & Gewinnen“ den Hauptpreis von 10.000 Euro gewonnen.

Kundenberaterin Vanessa Demalijaj überreichte ihm in einer kleinen Feierstunde den symbolischen Gewinnscheck. Auch Vorstandsmitglied Roberto Nernosi gratulierte dem glücklichen Gewinner persönlich. „Es freut uns sehr, wenn unsere Kundinnen und Kunden nicht nur regelmäßig sparen, sondern zusätzlich mit einem so schönen Gewinn belohnt werden“, sagte Roberto Nernosi. „Und das Allerbeste: Mit jedem Los unterstützen unsere Teilnehmenden auch wertvolle Projekte direkt vor Ort.“

Beim „PS-Sparen und Gewinnen“ werden von einem Lospreis von 5 Euro monatlich 4 Euro gespart und 1 Euro in die Lotterie investiert. Zusätzlich fließen 25 Cent pro Los direkt an gemeinnützige Projekte in der Region.

Die Sparkasse gratuliert Marcus Jonas herzlich zu seinem Gewinn und bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Engagement.