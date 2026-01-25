10.000 Euro Hauptpreis beim „PS-Sparen & Gewinnen“ – Glück für Damian Gratz aus Sennfeld
SENNFELD – Große Freude in der Sparkassen-Filiale Sennfeld: Bei der ersten Ziehung des Jahres der Lotterie „PS-Sparen & Gewinnen“ konnte sich Damian Gratz über einen Hauptgewinn in Höhe von 10.000 Euro freuen. Filialleiter Werner Hoyer und Vorstandsmitglied Andreas Linder überreichten den symbolischen Scheck im Rahmen einer kleinen Feierstunde und gratulierten dem glücklichen Gewinner persönlich zu seinem Erfolg. Neben der finanziellen Belohnung für den Sparer betonten die Verantwortlichen vor allem den sozialen Aspekt des Systems, da ein Teil des Loseinsatzes direkt in gemeinnützige Projekte innerhalb der Region fließt.
Das Konzept hinter „PS-Sparen & Gewinnen“ verbindet regelmäßigen Vermögensaufbau mit dem Reiz einer Lotterie sowie gesellschaftlichem Engagement. Von dem monatlichen Einsatz in Höhe von 5 Euro werden 4 Euro für den Kunden angespart, während lediglich 1 Euro als Spieleinsatz dient. Davon werden wiederum 25 Cent pro Los dazu verwendet, das Gemeinwohl vor Ort zu fördern und wichtige lokale Initiativen zu unterstützen. Damian Gratz ist damit einer von vielen Teilnehmern, die durch ihr Sparverhalten nicht nur persönliche Ziele verfolgen, sondern gleichzeitig einen Beitrag zur regionalen Entwicklung leisten.
Für die Sparkasse stellt der aktuelle Hauptgewinn in Sennfeld einen gelungenen Start in das neue Sparjahr 2026 dar. Vorstandsmitglied Andreas Linder hob hervor, dass solche Momente die besondere Verbindung zwischen der Bank und ihren Kunden sowie der Region unterstreichen. Mit der Übergabe des Gewinns an Herrn Gratz setzt die Sparkasse die Tradition fort, regelmäßiges Sparen mit attraktiven Gewinnchancen zu verknüpfen und dabei den genossenschaftlichen Gedanken der Förderung lokaler Projekte beizubehalten.
