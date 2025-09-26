10.000 Euro Schaden: Auf regennasser Straße von der Fahrbahn abgekommen
STEINFELD – Ein 27-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmittag auf der Staatsstraße von Steinfeld in Richtung Lohr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Sein PKW kam erst auf einer angrenzenden Weide nach etwa 30 Metern zum Stehen. Sowohl der Fahrer als auch sein 33-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.
Der Unfall ereignete sich im Auslauf einer Linkskurve. Der 27-Jährige verlor die Kontrolle über seinen PKW, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Weidezaun, bevor das Fahrzeug auf der Wiese zum Stehen kam.
Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Zusätzlich wurde der Weidezaun beschädigt, wodurch ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand.
