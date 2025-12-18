10.000 Euro Schaden aufgrund brennenden Mülls in Euerdorf

EUERDORF, OT WIRMSTHAL, LKR. BAD KISSINGEN. Auf dem Gelände der Mülldeponie geriet ein Schuttcontainer, welcher auf einen Lkw geladen war, aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die sofort alarmierten Feuerwehren aus dem Umkreis konnten den Brand schnell ablöschen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel. 09732/906-0 entgegen.