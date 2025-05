10.000 Euro Schaden: Einbruchversuch am Riemenschneider-Gymnasium

WÜRZBURG – Am späten Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, meldete ein Zeuge verdächtige Geräusche und Personen am Riemenschneider-Gymnasium. Die Polizei konnte daraufhin zwei Tatverdächtige im Alter von 24 und 25 Jahren noch vor Ort festnehmen.

Die Täter hatten versucht, gewaltsam in das Gymnasium einzudringen und hinterließen massive Hebelspuren an der Haupteingangstür. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch an der stabilen Tür, wodurch ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde in der Nähe gefunden und sichergestellt.

Beide Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde einer der Tatverdächtigen bis zum Folgetag in Gewahrsam behalten.