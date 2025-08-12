10-jähriger Junge angesprochen – Polizei ermittelt, sucht Zeugen und bittet auf Spekulationen in sozialen Medien zu verzichten

ESTENFELD, LKR. WÜRZBURG – Die Polizei Würzburg-Land geht aktuell Hinweisen nach, laut denen es zu einem Vorfall kam, bei dem ein 10-jähriges Kind von einem Mann angesprochen wurde. Die Beamten konnten durch eine Personenbeschreibung den mutmaßlichen Ansprecher ermitteln. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Dem aktuellen Sachstand nach soll es am Montagnachmittag, gegen 13:20 Uhr, in der Würzburger Straße, vor der dortigen Tankstelle, zu einem Vorfall gekommen sein, bei dem ein Kind durch einen unbekannten Mann angesprochen wurde. Durch eine genaue Personenbeschreibung konnte ein 31-jähriger Mann ermittelt werden, der das Kind angesprochen haben soll. Da es zum aktuellen Zeitpunkt keine Hinweise auf Straftaten gibt, wurde bei dem mutmaßlichen Ansprecher eine Gefährderansprache durchgeführt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet bei dem Vorfall um Zeugenhinweise. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 0931/457-1630 zu melden.

Gleichzeitig appelliert die Polizei an die Bevölkerung, Vorfälle, deren Hintergründe noch völlig unklar sind, nicht öffentlich zu verbreiten. Dies kann für ein Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung sorgen und Unschuldige in eine unangenehme Lage bringen. Überlassen Sie Ermittlungen der Polizei.