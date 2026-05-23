10 Jahre Baumwipfelpfad Steigerwald: Großes Jubiläumsprogramm mit Yoga in luftiger Höhe, Trail-Run und Regionalmärkten
EBRACH – Der Baumwipfelpfad Steigerwald in Ebrach feiert runden Geburtstag: Seit mittlerweile zehn Jahren lockt der barrierearme Holzsteg Naturbegeisterte in die Baumkronen des Steigerwalds. Nach einem fulminanten Auftakt mit einem großen Familienfest Mitte April geht das Jubiläumsprogramm für das Restjahr 2026 nun in die Vollen. In den kommenden Monaten verwandelt sich der Pfad in eine Arena für Achtsamkeit, Sport und regionalen Genuss.
„Unser Veranstaltungsprogramm für dieses Jahr spiegelt das wider, was uns besonders wichtig ist: Menschen für den Wald zu begeistern, regionale Wertschöpfung zu stärken und gleichzeitig neue, zeitgemäße Formate anzubieten“, betont Sandra Fischer, Leiterin des Baumwipfelpfads.
Yoga im Abendlicht: Entspannung über den Gipfeln
Ein absoluter Schwerpunkt im Jubiläumsjahr liegt auf Achtsamkeits- und Naturerlebnissen außerhalb der regulären Öffnungszeiten. In Kooperation mit Om Shanti Yoga aus Bamberg wird das beliebte Format „Sunset Yoga“ massiv ausgebaut: Statt der üblichen fünf Termine wird in dieser Saison gleich zehnmal direkt auf der obersten Turmplattform in den Sonnenuntergang hinein praktiziert.
Ergänzt wird das Entspannungsprogramm durch zwei exklusive Specials:
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Sunset Yin Yoga mit Piano: Sanfte Dehnübungen, die von Noah Frehmann live am Klavier untermalt werden.
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Full Moon Yoga mit Kakao: Ein rituell angehauchtes Event zum Innehalten und Reflektieren bei Vollmond.
Alle Einheiten sind sowohl für erfahrene Yogis als auch für absolute Neueinsteiger geeignet.
Sportliches Highlight: 10. Panorama-Baumwipfel-Lauf am 13. Juni
Am Samstag, den 13. Juni 2026, übernehmen die Läufer das Kommando im Wald. Der traditionsreiche Panorama-Baumwipfel-Lauf feiert passend zum Pfad-Geburtstag ebenfalls sein 10-jähriges Bestehen. Die anspruchsvolle und abwechslungsreiche Strecke führt die Athleten über Waldwege und Singletrails, bevor es zum spektakulären Finale über den Baumwipfelpfad selbst bis hinauf auf die Spitze des Aussichtsturms geht.
Wichtiger Hinweis für Besucher: Wegen der Sportveranstaltung schließt der Pfad am 13. Juni bereits frühzeitig für den regulären Publikumsverkehr. Letzter Einlass ist um 15:00 Uhr, ab 16:00 Uhr haben ausschließlich die Läufer Zutritt. Infos und Anmeldungen zum Lauf gibt es unter www.panorama-baumwipfel-lauf.de.
Kulinarik und Handwerk auf zwei Regionalmärkten
Unter dem bewährten Motto „Regional, nachhaltig, persönlich“ verwandelt sich das Gelände rund um den Pfad im Sommer und Herbst in eine Genussmeile. Erzeuger, Handwerker und Direktvermarkter aus der gesamten Steigerwald-Region präsentieren hier ihre saisonalen Spezialitäten und handgemachten Unikate.
Die Termine für die Genussmärkte stehen bereits fest:
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Sommer-Termin: Sonntag, 26. Juli 2026
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Herbst-Termin: Sonntag, 4. Oktober 2026
Themenführungen: Den Wald mit neuen Augen sehen
Wer tiefer in das Ökosystem Wald eintauchen möchte, findet im Jubiläumsjahr ein breites Spektrum an geführten Touren. Das Angebot reicht von klassischen Führungen zu Waldökologie, Artenvielfalt und moderner Forstwirtschaft bis hin zu speziellen Erlebnisformaten. Für Familien werden Märchen- und Sagenführungen angeboten, während geheimnisvolle Fledermaus-Exkursionen und die beliebten Sternenspaziergänge den Steigerwald in der Dämmerung und bei völliger Dunkelheit erfahrbar machen.
Das komplette Veranstaltungsprogramm, Ticketbuchungen und alle Infos zu den Öffnungszeiten finden sich auf der offiziellen Website unter www.baumwipfelpfad-steigerwald.de.
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