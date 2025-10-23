Auto IU
10 Jahre Öko-Modellregion Oberes Werntal: Viel Gelegenheit zum Bio-Erleben
REGION OBERES WERNTAL – Die Öko-Modellregion Oberes Werntal feierte im Herbst 2025 ihr zehnjähriges Bestehen mit einem bunten Programm, das die Erfolge im Bereich ökologische Landwirtschaft, regionale Wertschöpfung und nachhaltige Ernährung würdigte. Die Region blickt auf ein Jahrzehnt der Bewusstseinsbildung zurück.
Die Jubiläumsveranstaltungen boten vielfältige Einblicke:
- Hoffeste und Führungen: Unter anderem luden der Naturlandhof Karg in Kronungen, der Siebenäckerhof Niederwerrn sowie der Naturlandhof Wahler in Bergrheinfeld (Rinderhaltung/Gartenbau) zum Kennenlernen der ökologischen Landwirtschaft ein. Auf dem Biohof Schleerieth konnten Gäste die Nudelproduktion und Hühnerhaltung besichtigen.
- Aktionen: Zu den weiteren Highlights gehörten die sonnige Bio-Höfe-Radtour entlang der Werrn und ein Vortrag von Dr. Felix Prinz zu Löwenstein zur Gestaltung von Agrarlandschaften in Zeiten der Klimakrise.
- Straßenfest: Ein Höhepunkt war das Straßenfest des Weltkind Unverpacktladens in Werneck, bei dem Bio-Marktstände, Live-Musik, Theater und ein Kinderprogramm für Unterhaltung sorgten.
- RegioPlus-Challenge: Anfang Oktober fand die siebentägige Herausforderung statt, bei der sich Teilnehmer nur von Bio-Lebensmitteln aus maximal 50 Kilometern Umkreis ernährten, um die Vielfalt regionaler Produkte zu demonstrieren und die heimische Landwirtschaft zu stärken.
Der politische Sprecher der Öko-Modellregion, Bürgermeister Anton Gößmann aus Wasserlosen, betonte: „Die positive Resonanz zeigt uns, dass das Interesse an regionalen und nachhaltigen Lebensmitteln weiterwächst.“ Die Feierlichkeiten sind noch nicht abgeschlossen: Das große 10-Jahres-Jubiläumsfest soll am 9. Mai 2026 auf Gut Obbach stattfinden.
